Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Документ опубликован на сайте Кремля.

Разработкой базы займутся правительство и Курчатовский институт, которые должны «обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ».

Также отмечается, что на эти цели ежегодно будут выделяться средства из федерального бюджета. Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, после чего о проекте необходимо будет отчитываться каждый год.

Кроме того, глава государства дал поручение создать отечественное лабораторное и научное оборудование, позволяющее проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также национальные биоресурсные центры по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

Путин предложил создать в стране Национальную базу генетической информации 15 мая на совещании по развитию генетических технологий. Глава государства также призвал российские компании вложиться в геномные центры мирового уровня, которые планируется создать в стране в рамках нацпроекта «Наука».

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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