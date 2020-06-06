В России захотели запускать ракеты с самолетов по-минометному

Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» захотели отстреливать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок при помощи минометного старта. На соответствующий патент, опубликованный Федеральным институтом промышленной собственности, обратило внимание ТАСС.

По данным агентства, предложение позволит запускать противоракеты, управляемые и баллистические ракеты. «Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе», — отмечается в документе.

Там же говорится, что минометный старт предполагает выброс ракеты из пусковой установки при помощи, например, порохового аккумулятора и последующий запуск маршевого двигателя ракеты на безопасном расстоянии от самолета-носителя. Кроме того, для обеспечения устойчивости полета предлагается в носовой части выстреливаемой ракеты установить двигатели стабилизации.

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В мае Военно-морские силы США впервые испытали ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенную для уничтожения систем противоракетной обороны противника. В ходе тестов истребитель F/A-18E Super Hornet переносил прототип AGM-88G AARGM-ER. Впервые поднявшаяся в воздух ракета не запускалась. Целью испытаний названа проверка совместной работы систем самолета и ракеты. Тесты проводились на военно-морском аэродроме Патаксент-Ривер в Мэриленде.

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