Россиянин покончил с собой в СИЗО после отмены условного срока

Осужденный за кражу россиянин покончил с собой в СИЗО Калининграда. Об этом в понедельник, 8 июня, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «Клопс».

По данным издания, 31-летний местный житель изначально был осужден к условному сроку, но после его отмены оказался в СИЗО на улице Ушакова, где 6 июня был обнаружен мертвым в камере изолятора, куда его доставили за день до этого. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) проводит по факту случившегося доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

28 марта 2019 года сообщалось, что житель Нижнего Тагила Виктор Мельник был найден мертвым в СИЗО. Мужчина, работавший сотрудником рекламного агентства, вышел в магазин за хлебом из дома, где жил с матерью. Через три часа он позвонил домой из отдела полиции и сообщил, что его задержали.

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