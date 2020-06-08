Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.

По ее словам, Ефремов еще ей не звонил. «По состоянию — вроде живой. Я к нему не поехала, разберется сам, не маленький уже», — сказала она.

Девушка также прокомментировала аварию в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, «ничего нового» не произошло. Она также пояснила, что не поехала на место происшествия поддержать отца, поскольку он «не маленький и разберется». Она добавила, что не стоит ездить пьяным за рулем и «никто вроде не умер».

По словам Анны-Марии, у отца есть «директорка, которая занимается всеми этими делами», а если актер окажется в тюрьме, она будет «носить передачки» и помогать младшим детям Ефремова.

Ефремов попал в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Несколько человек пострадали. По словам очевидцев, актер ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера врезался развернулся через сплошную и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Пострадавшего мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. В настоящее время его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами. Ефремов практически не пострадал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!