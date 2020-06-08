Раскрыты подробности аварии с участием Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов, по предварительным данным, стал виновником аварии в районе Смоленской площади в Москве. Подробности происшествия раскрыл Telegram-канал Baza.

По его данным, актер развернулся через сплошную и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, он практически не пострадал. Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием Ефремова пострадали несколько человек.

В марте сообщалось, что Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета в аэропорту Санкт-Петербурга. Его супруга Софья Кругликова позднее заявила, что это актерский талант ее мужа заставил всех поверить, что он пьян. В мае Ефремов рассказал, что не может употреблять спиртное как прежде.

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