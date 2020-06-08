Раскрыто состояние попавшего в ДТП с участием Ефремова водителя

Водитель Сергей Захаров, попавший в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова в центре Москвы, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Пострадавшего мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. В настоящее время его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами.

Сам момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения. На распространенном ролике автомобиль актера пересекает двойную сплошную и врезается во встречную машину.

Ранее появились кадры с места аварии. Заметно несколько искореженных автомобилей. Сам актер в это время сидит на обочине. Автор ролика заявил, что актер пьян и находится в практически невменяемом состоянии.

Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Несколько человек пострадали. По словам очевидцев, актер ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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