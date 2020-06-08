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Появилось видео момента задержания пьяного Ефремова

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112

Известного российского актера Михаила Ефремова, который стал виновником аварии в центре Москвы, задержали полицейские. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «112».

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, Ефремов был сильно пьян. Его направили на медицинское освидетельствование. Как видно на кадрах записи, Ефремов плохо стоит на ногах. Полицейскому приходится придерживать артиста, чтобы тот не упал.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня. Находясь по действием алкоголя, актер на полной скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона пострадал — его зажало покореженным металлом автомобиля. Сейчас он находится в тяжелом состоянии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сам виновник аварии остался цел.

В сети появилось видео с камер наружного наблюдения, которые запечатлели момент столкновения машин. На них видно, как автомобиль Ефремова, не сбавляя скорости, выезжает на левую часть дороги.

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Предыстория: Раскрыто состояние попавшего в ДТП с участием Ефремова водителя
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