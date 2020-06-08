Появилось видео с места аварии с участием Ефремова

Последствия аварии с участием российского актера Михаила Ефремова попали на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

На месте аварии находятся несколько искореженных автомобилей. Сам актер в это время сидит на обочине. Автор ролика заявил, что актер пьян и находится в невменяемом состоянии. «Он чуть нас не ушатал, а потом выскочил на встречку», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы. Несколько человек пострадали. По словам очевидцев, актер ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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