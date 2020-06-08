Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США

К массовым беспорядкам в США может быть причастна Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов. Об этом в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Наш президент поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии», — сообщили в пресс-службе администрации Эрдогана. Собеседники также договорились о продолжении сотрудничества для установления мира в Ливии.

Ранее в причастности к массовым протестам и беспорядкам в США обвиняли Россию. По словам бывшего советника по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, Москва подстрекает обе стороны конфликта через соцсети и, вероятно, спонсирует их. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг эти слова, добавив, что Вашингтон хочет искать виновника на стороне, а не внутри страны.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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