Предсказано будущее российской экономики

Всемирный банк предсказал будущее российской экономики. В докладе, посвященном перспективам глобального развития и опубликованном на сайте организации, говорится о снижении ВВП России на шесть процентов в 2020 году.

В 2021 году, по оценке Всемирного банка, экономика России вырастет на 2,7 процента. Оба прогноза сильно отличаются от январской версии. Тогда финансисты предсказывали рост по итогам нынешнего года на 1,9 процента и по итогам следующего на 1,8.

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Мировой ВВП, по мнению авторов, снизится к концу года на 5,2 процента в основном из-за ограничительных мер, введенных в большинстве стран для борьбы с коронавирусом. Авторы назвали прогноз «глубоко отрезвляющим». Кризис, по их мнению, «оставит долгосрочные шрамы и создаст серьезные глобальные проблемы».

Наибольшие потери понесут самые развитые страны, чье общее падение ВВП достигнет семи процентов. Урон развивающихся государств окажется меньше — их экономика снизится на 2,5 процента, считает Всемирный банк.

Также отмечается, что рецессия станет первой всеобъемлющей для развивающихся стран за последние 60 лет. Сам же кризис окажется наиболее глубоким со времен Великой депрессии, начавшейся в США в 1929 году.

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