Названа цена нефти в 2020 году

Всемирный банк назвал среднюю цену на нефть по итогам 2020 года. В докладе «Перспективы мировой экономики», опубликованном на сайте организации, говорится о 32 долларах за баррель.

В 2021 году средняя цена барреля нефти составит 38 долларов, считают экономисты Всемирного банка. Отмечается, что нынешние прогнозы значительно ниже январских, в которых говорилось о 58 долларах за баррель в 2020 году и 59 в 2021-м.

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Свои выводы авторы основывают на оценках Международного энергетического агентства, согласно которым глобальный спрос на нефть во втором квартале нынешнего года снизится на 20 процентов после спада на пять процентов в первом квартале.

Дополнительный фактор заключается в заполненности хранилищ по всему миру, которые продолжат оставаться таковыми в июне. «Пандемия, а также ограничения деловой и личной активности, введенные с целью недопущения распространения [нового коронавируса], вызвали глобальную рецессию и резкое падение спроса на нефть», — резюмируют авторы.

Резкое падение цен на нефть произошло в начале марта после развала сделки ОПЕК+, направленной на снижение объемов добычи. Цена опускалась ниже 20 долларов за баррель, однако затем частично восстановилась благодаря новому соглашению, заключенному в апреле.

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