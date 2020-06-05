Россия и Саудовская Аравия разогнали цены на нефть

Цены на нефть взлетели на новостях о согласовании даты следующей встречи ОПЕК+ и предварительном согласии России и Саудовской Аравии продлить рекордные сокращения добычи в рамках соглашения картеля и не входящих в него стран. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Августовские фьючерсы на эталонную нефть марки Brent взлетели выше 41 доллара за баррель, прибавив почти 3 процента. Американская нефть WTI торгуется выше 38 долларов за баррель, разогнавшись более чем на 2 процента.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дата следующей встречи ОПЕК+, наконец, определена: она может состояться 6 июня. По словам собеседников агентства, России и Саудовской Аравии после недельных споров удалось договориться об условиях сокращения добычи нефти с Ираком, Нигерией и Анголой, которые с середины мая уклонялись от сокращений вопреки взятым на себя обязательствам. Эти государства называли главными виновниками возможного срыва переговоров.

До этого причиной откладывания встречи называли позицию Москвы, которая якобы не хотела продлевать уровень текущих сокращений в 9,7 миллиона баррелей в сутки, а настаивала на смягчении его до 7,7 миллиона после июля, как это было оговорено в апреле. Однако теперь, по неофициальной информации, Россия готова продлить максимальный уровень сокращения добычи на 1-2 месяца, сообщили источники РИА Новости.

Первоначально предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 5 июня, однако затем источники сообщили о переносе даты на 17 июня из-за отсутствия ясности по параметрам сокращения.

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