Названы виновники возможного срыва переговоров по нефти

Переговоры в формате ОПЕК+ о сокращении добычи нефти оказались под угрозой из-за позиции некоторых участников соглашения, не способных выполнить свои квоты. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Виновниками возможного срыва встречи названы Ирак и Нигерия. Основные участники соглашения — Россия и Саудовская Аравия — пытаются добиться от этих стран гарантий выполнения обещаний.

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Предполагалось, что встреча в формате видеоконференции состоится 9-10 июня. После этого появились слухи о переносе ее на 4 июня, однако они так и не нашли подтверждения.

Ранее проблемой считалась позиция России, которая якобы не готова была продлить режим максимального сокращения добычи после июля. Но теперь, как отмечают источники, в Москве готовы сохранить ограничения на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки, а не 7,7 миллиона, как договорились в апреле.

Единственными противоречиями остаются сроки продления действующих параметров на один-три месяца или сразу на полгода. Предварительно Москва и Эр-Рияд согласовали один месяц.

На фоне возникших проблем цены на нефть отступили от максимумов начала дня. Сорт Brent, поднимавшийся выше 40 долларов за баррель, опустился ниже 39 долларов, после чего скорректировался на уровне 39,23 доллара. Сорт WTI упал почти на два доллара и по состоянию на 15:50 по московскому времени стоит 36,63 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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