Названа новая дата встречи стран ОПЕК+: она может состояться в субботу, 6 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.

По словам собеседника агентства, Россия и Саудовская Аравия после недельных споров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

По данным агентства, стороны достигли соглашения с Казахстаном, Нигерией, Анголой, теперь и с Ираком. Однако агентство отмечает, что Багдаду будет сложно принять более жесткие условия сделки. Уточняется, что в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину, для полной компенсации стране потребуется сократить производство еще на 24 процента до 3,28 миллиона баррелей в день.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ приняли решение перенести дату заседания технического комитета на 17 июня. Изначально заседание техкомитета планировалось на 5 июня.

Страны ОПЕК и присоединившиеся к ним участники сделки, главным образом Россия и Саудовская Аравия, планируют продлить срок действия нынешнего соглашения по сокращению добычи, истекающий в конце июня, как минимум еще на месяц. Однако стороны еще не пришли к соглашению об изменении параметров. Одним из вариантов считается максимальное ограничение до сентября, но с возможностью пересмотра в августе. Также рассматривается вопрос о сохранении текущих квот до конца года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!