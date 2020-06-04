Россия понадеялась решить проблемы с нефтью в июле

Министр энергетики России Александр Новак заявил о возможности решения проблемы переизбытка нефти на мировом рынке уже в июле, передает «Интерфакс».

В мае, объяснил он, предложение превышало спрос на семь миллионов баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что в середине лета можно будет говорить уже о дефиците в 3-5 миллионов баррелей.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

Также, по словам Новака, Москва больше не ожидает, что США подключатся к сокращению добычи и возьмут на себя какие-либо обязательства, но продолжает диалог с американской стороной.

На фоне пандемии коронавируса и нефтяной войны, начавшейся после развала сделки ОПЕК+ в начале марта, в мире сформировался рекордный переизбыток нефти. По оценкам экспертов, он достигал 20-30 миллионов баррелей в сутки. Не готовые к таким объемам хранилища переполнились, что привело к обрушению стоимости сырья до минимумов за десятилетия.

Вступившая в силу с 1 мая новая сделка в формате ОПЕК+ стабилизировала ситуацию, однако нефтяные котировки не восстановились до зимних уровней. Сорт Brent в четверг, 4 июня, торгуется ниже 40 долларов за баррель. В связи с этим участники соглашения обсуждают продление максимальных ограничений на 9,7 миллиона баррелей в сутки после 1 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!