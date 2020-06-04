Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Августовские фьючерсы на смесь Brent в четверг к 08:30 по московскому времени опустились почти на 1,5 процент, до 39,21 доллара за баррель. Стоимость июльского контракта на поставку американской нефти WTI снизилась на 1,8 процента от уровня предыдущего торгового дня.

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Накануне цены на нефть Brent поднимались до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте и пробивали отметку в 40 долларов за баррель. WTI торговалась выше 37 долларов.

Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу с 1 мая 2020 года. В ее рамках страны, участвующие в соглашении, договорились ограничить добычу на 9,7 миллиона баррелей. С июля ограничение должно составить 7,7 миллиона баррелей. Государства собирались встретиться 9-10 июня, однако затем стало известно, что встреча может состояться раньше — 4 июня.

Позднее появилась информация, что переговоры могут отложить, поскольку стороны еще не решили проблему нарушения квот некоторыми государствами.

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