Охранник экс-депутата Рады угрожал пистолетом не пропустившему его водителю

Охранник экс-депутата Верховной Рады Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко угрожал пистолетом водителю, не пропустившему его машину на дороге в Киеве. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Страна.ua».

Видео инцидента опубликовала в социальных сетях жена водителя. «Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто», — написала женщина.

Между мужчинами случилась словесная перепалка, во время которой охранник экс-депутата достал из кобуры пистолет и стал угрожать супругам. Пострадавшие подали заявление в полицию.

Источники в окружении Ляшко подтвердили, что на видео запечатлен охранник политика Евгений Степаненко по прозвищу Фидель.

В конце апреля Ляшко со своими сторонниками замуровали вход в ресторан «Велюр», который принадлежит депутату Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Николаю Тищенко и работал во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

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