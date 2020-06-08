Женщина нашла тайных жен и 13 детей мужа-многоженца и прибавила 32 килограмма

Жительница британского города Эдинбург, поправившаяся на 32 килограмма после того, как ее муж оказался мошенником и многоженцем, нашла способ похудеть. Ее историю рассказало издание Metro.

Мэри Тернер Томсон (Mary Turner Thomson) познакомилась с американцем по имени Уильям в интернете. Всего через три недели он сделал ей предложение. Они поженились и прожили вместе шесть лет. Мужчина убедил ее, что работает в ЦРУ, и время от времени уезжал в многомесячные командировки. Однажды ей пришлось продать квартиру и все имущество, чтобы собрать 250 тысяч долларов, которые, по утверждению мужа, требовали шантажисты, грозившиеся похитить ее детей.

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Так продолжалось до тех пор, пока Мэри Томсон не нашла еще одна женщина, пострадавшая от действий Уильяма. Истории про ЦРУ и шантажистов оказались выдумкой. В действительности Уильям скрывал еще двух жен, с которыми встречался во время своих «командировок», 13 детей от шести женщин и судимость за сексуальное преступление. Позднее он попал за решетку за двоеженство, мошенничество и нарушения, связанные с огнестрельным оружием.

Это стало тяжелым ударом для Мэри Томсон. «После шести лет с психопатом я потеряла все, оставшись без дома с двумя детьми на шее», — вспоминала она. От печали женщина располнела до 120 килограммов. Избавиться от веса оказалось непросто. «Я пробовала разные диеты, но ни одна не работала, — вспоминает она. — В итоге я сдалась и считала, что теперь всегда буду такого размера».

Мэри Томсон все же удалось похудеть при помощи программы Second Nature, предлагаемой британской Национальной системой здравоохранения. Она стала больше ходить, сократила количество углеводов в рационе и спустя неделю стала весить на 4,5 килограмма меньше. Через 12 недель у женщины выработались новые пищевые привычки, а ее вес сократился на 12,7 килограмма.

В 2018 году сообщалось о трех девушках из китайского города Наньнин, которые обнаружили, что встречаются с одним и тем же мужчиной. Он использовал разные имена и под мошенническими предлогами брал в долг крупные денежные суммы.

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