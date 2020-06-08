Более сотни человек заразились COVID-19 в российском доме престарелых

В Воронежской области более сотни постояльцев и сотрудников Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов заразились коронавирусом. Об этом сообщается в группе администрации региона во «ВКонтакте».

Положительные тесты на COVID-19 получили 119 человек, большинство из которых — постояльцы (107 человек). Госпитализированы 20 человек, их жизням ничего не угрожает. «У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме. Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что в учреждении проведена тотальная дезинфекция, помещения разделили на «чистую» и «грязную» зоны, проводятся термометрия и регулярные консультации врачей. Дом престарелых обеспечен всеми необходимыми лекарствами, постояльцы питаются в своих комнатах.

Ранее в России предложили закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты из-за распространения коронавируса. «В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек», — отметила заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По последним данным, в России зарегистрировано 476 658 случаев заражения коронавирусом. В Воронежской области COVID-19 заболели 3065 человек, из которых 228 — за последние сутки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!