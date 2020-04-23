Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин

В России предложили закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты из-за распространения коронавируса. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает ТАСС в четверг, 23 апреля.

«В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек», — отметила чиновница. Она добавила, что коронавирус может проникать в стационары либо через сотрудников, либо вместе с проживающим после выписки.

В этой связи Минтруд направил в учреждения рекомендации о закрытии. «Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций», — сказала Баталина.

Стационары для пожилых россиян уже полностью закрылись на карантин в 29 регионах страны. Еще 46 регионов пошли на эти меры частично, отметила она.

Ранее сообщалось, что в доме престарелых в Вязьме коронавирусом заразились еще почти полсотни человек. Один из них — 75-летний мужчина с подтвержденным диагнозом — умер. Всего в Вяземском районе зарегистрировано больше всего случаев заражения в регионе — 83 из 106.

По состоянию на 23 апреля, всего в России заразились коронавирусом 62 773 человека. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом.

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