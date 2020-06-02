Названо число домов престарелых и интернатов со вспышками коронавируса в России

В России вспышки коронавируса выявили в 197 стационарных организациях социального обслуживания (домах престарелых, интернатах и других учреждениях) из 1,5 тысячи по всей стране. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По словам Котякова, заболели более 4,2 тысячи человек. Министр добавил, что поднимать вопрос о снятии ограничений в подобных социальных учреждениях пока преждевременно.

23 апреля замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина предложила закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты из-за распространения коронавируса. На тот момент было выявлено заражение 457 человек.

С апреля по июнь вспышки коронавируса фиксировались в нескольких социальных учреждениях по всей России. Так, 1 июня стало известно о заражении 37 постояльцев психоневрологического интерната в Псковской области, 23 мая сообщалось, что вспышка произошла в астраханском доме-интернате для престарелых — госпитализировали более 40 человек. 22 мая появились сообщения о том, что в Ростовской области почти 300 человек заразились коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате, большинство заболевших — постояльцы.

На 2 июня в России выявили 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5037 летальных исходов, выздоровели 186 985 человек.

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