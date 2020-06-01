В российском регионе возник новый очаг заражения коронавирусом

В российском регионе появился новый очаг заражения коронавирусом — в психоневрологическом интернате Дновского района Псковской области зафиксировали 37 инфицированных. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу вируса, передает РИА Новости.

По данным оперштаба, в числе зараженных есть семь сотрудников интерната. Уже госпитализировано 17 человек, получивших положительный тест на вирус.

«В ближайшее время планируется проведение эпидемиологического расследования на предмет того, как новая коронавирусная инфекция попала в данное учреждение», — заявили в ведомстве.

В интернате организовали дезинфекцию и приняли санитарно-эпидемиологические меры. Уточняется, что всего в учреждении проживают на постоянной основе 49 человек, а также работают 29 человек персонала.

По состоянию на 1 июня в Псковской области всего выявлено 910 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 360 — вылечившиеся и выписанные из больницы, а также 10 скончавшихся от осложнений. В России с начала эпидемии насчитывается около 415 тысяч зараженных COVID-19. Более 175 тысяч выздоровели, 4855 умерли.

27 мая стало известно, что московские врачи вылетели бороться с инфекцией в разные регионы страны — Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в скором времени медиков также направят в Псков и Владимир.

22 мая также сообщалось, что в Ростовской области почти 300 человек заразились коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате, большинство заболевших — постояльцы.

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