Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заболел COVID-19

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Twitter в понедельник, 8 июня.

По словам политика, первые симптомы инфекции у него появились несколько дней назад. «Слегка уши заложило, горло почувствовал. [Температура] 37.0. Справился за два дня», — рассказал Ройзман. Он решил сделать тест на коронавирус, когда симптомы уже прошли.

«Заперся в библиотеке и сижу. Надеюсь, никого не снес. Сам-то справлюсь», — написал Ройзман, сопроводив свой рассказ фотографией с котом на фоне книг.

Коронавирус обнаружили и у ряда российских политиков, среди которых официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Удмуртии Александр Бречалов и депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и другие. Большинство из них уже выздоровели.

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