В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом

Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на вирус. Таким образом, число умерших с коронавирусом в Москве достигло ‭3085‬ человек.

Всего в столице зафиксировано более 198 тысяч случаев заболевания COVID-19. Из них более 109 тысяч человек уже вылечились. В России за все время выявили 485,2 тысяч заболевших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!