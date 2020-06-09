Замужняя украинка завела роман с иностранцем и была найдена мертвой в джунглях

Роман замужней уроженки Украины Ольги Фроловой с заграничным любовником с острова Самуй, Таиланд, закончился загадочной смертью. Об этом пишет новостной портал Pattaya Now.

В воскресенье, 7 июня, работник местного отеля сообщил полиции, что нашел труп иностранки. По его словам, он шел по джунглям и почувствовал неприятный запах. Он решил найти его источник и заметил под пальмовыми листьями чьи-то ноги.

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Прибывшие полицейские установили, что останки принадлежат 32-летней украинке Ольге Фроловой. Рядом с трупом лежал рюкзак с деньгами, зарядным устройством и наушниками. 40-летний муж погибшей Дмитрий Фролов, вызванный на опознание трупа, отметил, что в рюкзаке недоставало iPhone и ноутбука.

«На теле уже неразличимы были татуировки и лицо неузнаваемо. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля», — написал Фролов 7 июня на своей странице в Facebook.

25 мая мужчина обращался в полицию с просьбой отыскать пропавшую жену. Помимо этого, он публиковал объявления с ее приметами и фотографиями в местных группах в Facebook.

Ольга Фролова вышла из дома с рюкзаком 25-го мая 2020 года и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели около Храма Ламаи в 13:00 в тот же день. С тех пор никто не видел ее. Украинка, 32 года. 168 сантиметров, 50 килограммов, короткая стрижка, коричневые волосы. Есть тату на обоих плечах и икрах. Если кто-либо видел ее или знает, где она находится, просьба связаться со мной здесь или по телефону.

Причина смерти Фроловой устанавливается. По одной из версий, ее могли убить и попытаться спрятать в лесу.

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На допросе Фролов заявил, что прожил в браке с Ольгой 12 лет, и у них есть сын Роман. Последнее время их отношения не складывались, и жена завела на острове любовника. За два месяца до гибели Ольга съехала от мужа и попросила о разводе. Вскоре она перестала отвечать на его звонки и сообщения. Дмитрий подчеркнул, что Ольга страдает биполярным расстройством и проходила лечение в частной клинике на Самуе.

Расследование о причине смерти только началось, но, зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки, которые она подала, когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свою оставшуюся жизнь. Дмитрий Фролов

Полиция уже связалась с любовником Фроловой — 47-летним Филиппом Армстронгом (Phillip Armstrong). По данным Daily Mail, в день ее пропажи влюбленные повздорили. На данный момент Армстронга допрашивает полиция. Он подтвердил, что встречался с Ольгой. Также он заверил, что не знает, что произошло с его возлюбленной после того, как ее признали пропавшей. Расследование по делу продолжается.

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