Опубликовано видео со дна Марианской впадины

Российский автономный аппарат «Витязь» запечатлел кадры со дна Марианской впадины. Видео было опубликовано телеканалом «Звезда» в передаче «Военная примерка».

Аппарат совершил экспедицию, чтобы замерить реальную глубину Марианской впадины. В результате погружения датчики автономной машины зафиксировали глубину в 10 028 метров. Продолжительность подводной экспедиции составила около трех часов, во время которой «Витязь» выполнял картографирование и осуществлял фото- и видеосъемку.

Журналисты уточнили, что спустившийся аппарат функционировал в полностью автономном режиме — специалисты лишь наблюдали за ходом операции. По словам телеканала, это главное отличие от японских и американских подводных устройств, которые занимаются научными изысканиями в этом районе.

Ранее стало известно, что российский глубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины. В результате погружения устройство определило глубину в 10 028 метров, тогда как судно времен СССР фиксировало 11 022 метра. Специалисты предположили, что либо замеры советских ученых были неверны, либо поменялось само дно желоба.

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