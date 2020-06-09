Фадеев посетовал на «мерзкие» воспоминания о Serebro

Российский продюсер Максим Фадеев посетовал на мерзкие воспоминания о работе над группой Serebro. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Продюсер опубликовал видео с композицией певицы Маши Вебер «На ветру». «Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!», — написал Фадеев.

В комментариях одна из подписчиц продюсера попросила его вернуть распущенную группу. Он ответил, что этого музыкального коллектива не будет никогда. «Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!», — заявил он.

Осенью 2019 года Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В компанию входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream. Позднее Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами и назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни.

Группа Serebro появилась в 2006 году. В течение 14 лет существования ее участницы несколько раз менялись, последними солистками были Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.

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