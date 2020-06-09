Российские предприниматели попросили Путина о помощи

Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Копия письма есть в распоряжении «Ленты.ру».

Автор документа, глава организации Иван Свердлик предлагает президенту две меры: продление компенсационных выплат на июль и снижение ставок всех налогов для индивидуальных предпринимателей и самозанятых до одного процента.

Речь идет о субсидиях, выплачиваемых малому и среднему бизнесу за сохранение занятости на уровне 90 процентов от докризисных показателей в расчете 12130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на одного не уволенного работника. Согласно действующим условиям, выплаты производятся в мае и июне за сохранение занятости в апреле и мае.

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Свердлик упоминает, что субсидию получают в том числе самозанятые. В действительности самозанятые граждане, зарегистрированные соответствующим образом в Федеральной налоговой службе (ФНС), не могут нанимать работников.

«Помимо представленной инициативы продления выплат, общественное движение "Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых" обращается с просьбой снизить налоговую ставку до одного процента в отношении индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан до 31 декабря 2020 года включительно по всем системам налогообложения», — говорится в обращении.

В настоящий момент ставка налога на профессиональный доход самозанятых установлена на уровне шести процентов от дохода от юридических и четырех процентов — от физических лиц. ИП платят налоги на доход по ставке 13 процентов, однако имеют возможность воспользоваться упрощенной схемой со ставкой шесть процентов по схеме «доход минус расход».

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