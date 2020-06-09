У сына бывшего иркутского губернатора нашли три скрытых банковских счета

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области и сын экс-губернатора региона Андрей Левченко не указал три банковских счета и финансовые обязательства в справке о доходах за 2018-2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Законодательного собрания области.

Отмечается, что прокуратура внесла представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В частности, речь идет о срочных обязательствах финансового характера, установленных решением суда, в сумме 57 миллионов рублей и 500 тысяч рублей. «И он должен выплатить эту сумму, а в справке о доходах он это не указал», — рассказал собеседник издания.

По обозначенным прокуратурой фактам в течение 60 дней будет проведена проверка.

Согласно действующему законодательству, за нарушение закона о противодействии коррупции депутат может быть лишен мандата.

Андрей Левченко — сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В декабре прошлого года Левченко-старший ушел в отставку по собственному желанию.

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