Мужчина 28 лет по ошибке просидел в камере смертников

Невиновный мужчина, обвиненный в убийстве четырехлетней девочки, освобожден после того, как ошибочно провел 28 лет в камере смертников. Об этом сообщает издание The Mirror.

В июле 1988 года тело четырехлетней жительницы американского штата Филадельфия Барбары Джин Хорн (Barbara Jean Horn) было найдено в картонной коробке из-под телевизора возле ее дома. Четыре года спустя ее сосед Уолтер Огрод (Walter Ogrod) был арестован по обвинению в убийстве. На момент гибели девочки Огроду было 23 года, и он работал водителем в пекарне.

В 1996 году прошел повторный судебный процесс, в результате которого страдающего аутизмом мужчину обвинили в убийстве и попытке сексуального контакта с Хорн. Его приговорили к смертной казни и содержали в тюрьме Феникс в Скиппак, штат Пенсильвания, где он провел 28 лет.

В январе 2020 года тест ДНК выявил, что образец с места происшествия не совпадает с ДНК Огрода. Теперь прокуроры утверждают, что его причастность к убийству не доказана. В пятницу, 5 июня, обвинение и смертный приговор отменили.

Суд установил, что Огрода склонили к ложному признанию полицейские. Адвокат Огрода Джеймс Роллинс (James Rollins) сказал, что его клиент рад и испытал облегчение. Он добавил, что первое, что Огрод сделает после освобождения — устроит семейное барбекю.

«Я сожалею, что нам потребовалось 28 лет, чтобы понять, что слова вашего признания были написаны детективами полиции Филадельфии, а не вами», — сказала прокурор Кэрри Вуд (Carrie Wood).

Тем не менее, судья не признала мужчину невиновным, а понизила степень тяжести его преступления, что позволило отпустить Огрода под залог. Его дело может быть пересмотрено в суде в третий раз.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Миссури три года отсидел в тюрьме за убийство жены, которого он не совершал. Он получил компенсацию в размере двух миллионов долларов (157,7 миллиона рублей).

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