Мужчина по ошибке отсидел три года за убийство жены и стал миллионером

Житель американского штата Миссури три года отсидел в тюрьме за убийство жены, которого он не совершал. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2011 году Рассел Фариа (Russel Faria) был арестован по обвинению в убийстве больной раком жены по имени Бетси. Женщина была найдена у себя дома с 55 ножевыми ранениями.

В 2013 году дело было пересмотрено, и Фариа выпустили из тюрьмы. Мужчина подал иск против отделения шерифа округа Линкольн, в котором обвинил власти в беспричинном аресте при отсутствии веских доказательств.

В понедельник, 30 марта, суд удовлетворил иск Фариа, и мужчина получил компенсацию в размере двух миллионов долларов (157,7 миллиона рублей).

Фариа предположил, что настоящим убийцей жены была ее знакомая Памела Хапп (Pamela Hupp). С 2016 года женщина отбывает пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение за убийство 33-летнего инвалида Луиса Гампенбергера (Louis Gumpenberger).

Хапп была последней, кто видел Бетси живой, и стала бенефициаром страхования ее жизни на 150 тысяч долларов (11,8 миллиона рублей) за несколько дней до убийства. В августе 2016 года она инсценировала похищение человека, чтобы отвлечь от себя внимание при повторном расследовании убийства Бетси. Хапп позвонила в службу спасения и сообщила, что Гампенбергер якобы похитил ее, угрожая ей оружием. Во время разговора с диспетчером она застрелила инвалида.

Ранее сообщалось, что в Шотландии невиновный мужчина по ошибке отсидел в тюрьме три ночи и получил солидную компенсацию. Вскоре полицейские выяснили, что они действительно арестовали не того человека.

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