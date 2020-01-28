Невиновный мужчина провел в тюрьме три ночи и получил солидную компенсацию

В Шотландии невиновный мужчина по ошибке отсидел в тюрьме три ночи и получил солидную компенсацию. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2015 году полиция ворвалась в дом Гари Уэбба (Gary Webb) и обвинила его в совершении преступления. Он отрицал свою вину и пытался доказать, что произошла путаница. «Никто не верил мне, я думал, что сойду с ума, — вспоминает он. — На меня надели наручники и предъявили самые страшные обвинения».

Уэбб провел ночь в полицейском участке и три ночи в тюрьме за чужое преступление. Вскоре полицейские выяснили, что они действительно арестовали не того человека. Уэбба выпустили на свободу. Он утверждает, что никто не объяснил ему, что произошло, и не принес извинений. По его словам, инцидент причинил ему психологическую травму и вынудил уволиться с работы.

Он подал жалобу на незаконный арест, однако после двух лет рассмотрения его заявку отклонили. Затем Уэбб обратился в комиссию по расследованию неправомерных действий полиции Шотландии. Пять полицейских, причастных к инциденту, арестовали. Однако по итогу двухлетнего расследования никого из них не привлекли к ответственности.

В результате 60-летний Уэбб получил 100 тысяч фунтов стерлингов (8,2 миллиона рублей) в качестве моральной компенсации. «Этот инцидент разрушил мою жизнь…» — заключил пострадавший.

В августе 2019 года сообщалось, что американка по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила миллионную компенсацию. Теперь адвокат добивается для своей клиентки дополнительной выплаты за причиненный ей моральный ущерб.

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