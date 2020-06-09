Генпрокурор Украины пожаловалась на низкую зарплату

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на низкую зарплату. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По ее словам, сейчас она получает на руки 38 тысяч гривен (98 679 рублей) в месяц и этой суммы ей на жизнь не хватает. Однако Венедиктова намерена использовать существующие у нее финансовые запасы.

«Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была. У меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар», — заявила генпрокурор.

В конце 2019 года сразу несколько украинских министров позже отправленного в отставку правительства Алексея Гончарука пожаловались на низкую зарплату. Среди них — министр юстиции Денис Малюська, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. В 2020 году к ним присоединилась министр образования Анна Новосад. По ее словам, ежемесячного дохода в 36 тысяч гривен (90 тысяч рублей) хватает только на то, чтобы нормально прожить. В то же время вице-премьер Дмитрий Кулеба признался, что ему приходится использовать сбережения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!