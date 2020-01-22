Еще один украинский министр пожаловался на низкую зарплату

Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба вслед за коллегами пожаловался на низкую зарплату. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ. Зарплаты вице-премьеру не хватает, поэтому приходится использовать сбережения.

Кулеба пояснил, что журналисты назвали сумму в 87 тысяч гривен (221 138 рублей), хотя на самом деле после уплаты налогов он получает 50 тысяч гривен (127 091). Справедливой для себя он считает ту зарплату, которая позволила бы ему обеспечивать семью и «была бы достойной наградой за его усилия по защите национальных интересов Украины».

В конце 2019 года сразу несколько украинских министров пожаловались на низкую зарплату. 12 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что когда он начал работать на своем посту, то ежемесячно получал 16 тысяч гривен (43 тысячи рублей). Ситуация с оплатой изменилась в ноябре, теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает.

В начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также рассказал, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, «хватает только на Uber». За ноябрь Милованову выплатили 64 306 гривен (172 тысячи рублей).

В 2020 году к ним присоединилась министр образования Анна Новосад. По ее словам, ежемесячного дохода в 36 тысяч гривен (90 тысяч рублей) хватает только на то, чтобы нормально прожить. Новосад отметила, что сейчас она зарабатывает меньше, чем получала на должности руководителя директората в Минобразования.

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