Мировой экономике предрекли худший спад со времен войны

Мировая экономика в этом году сократится на 5,2 процента, ожидается самый худший спад со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики».

По прогнозам, в развитых странах экономическая активность сократится на семь процентов в этом году, а в развивающихся — на 2,5 процента. Это будет первая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет. Эксперты также предрекли снижение доходов на душу населения на 3,6 процента.

Материалы по теме Нефть назвали главной угрозой мировой экономике

Банк прогнозирует мировой экономике рост в размере 4,2 процента в следующем году. При негативном сценарий сокращение может составить восемь процентов в этом году, тогда рост в следующем — будет чуть более одного процента. ВБ также ухудшил прогноз по спаду ВВП России — с одного до шести процентов. Экономика США сократится на 9,1 процента, еврозоны — на 9,1 процента, а ВВП Японии – на 6,1 процента.

В мае аналитики агентства Fitch ожидали падения глобального ВВП на 4,6 процента. Сокращение экономик развивающихся стран прогнозировали на уровне 4,5 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!