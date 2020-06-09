Россиянин на роликах насмерть сбил пенсионерку на «тропе здоровья»

В городе Березовском Свердловской области мужчина на роликах сбил 81-летнюю пенсионерку на велосипедной дорожке лесопарка «Тропы здоровья». Она ударилась головой и умерла через три дня. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, инцидент произошел 1 мая. Неизвестный мужчина врезался в пожилую женщину на полной скорости и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Личность гонщика устанавливается, сообщили изданию в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее в Казани неизвестный подкараулил у подъезда 80-летнюю пенсионерку и ограбил ее, когда она возвращалась из магазина. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как пенсионерка пытается забрать у грабителя тележку, но тот толкает ее и убегает с добычей. Несколько секунд женщина лежит на асфальте и пытается подняться. Вскоре после случившегося пожилая женщина умерла.

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