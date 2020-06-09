Очевидцы сняли на видео российское СИЗО с кричащими о помощи арестантами

Очевидцы сняли на видео СИЗО в Ульяновске, из которого слышны крики арестантов о помощи. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта Gulagu.net.

На кадрах видно здание спецучреждения, заключенные которого кричат: «Помогите! Спасите! Нас убивают!». По данным Gulagu.net, арестанты устроили 9 июня массовую акцию протеста против пыток и произвола. В СИЗО-1 введен отряд, сотрудники массово проводят обыски с применением физической силы и спецсредств.

Одной из причин протеста стало недовольство заключенных тем, как в СИЗО складывается ситуация с коронавирусом, сообщает Ulpravda.ru.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ульяновской области заявило изданию, что обстановка в СИЗО находится под контролем. Там пояснили, что 9 июня «после проведения режимных мероприятий один из обвиняемых в категорической форме отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и следовать в камеру содержания». Несмотря на предупреждение, заключенный повторно отказался подчиниться сотрудникам СИЗО, в связи с чем к нему был применен загиб руки за спину. Услышав шум из коридора, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в соседних камерах, в знак несогласия с действиями администрации следственного изолятора начали кричать и портить имущество. В настоящее время проводится работа по урегулированию ситуации.

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