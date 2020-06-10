Останки огромного редчайшего кита вынесло на побережье Шотландии

К берегам Шотландии, в Великобритании, вынесло останки огромного редчайшего кита — ремнезуба Тру. Об этом сообщает Daily Mail.

Необычное млекопитающее ученые обнаружили в бухте Кирвейг на севере страны. Представители этого вида обитают в водах Атлантического и Индийского океанов и встречаются крайне редко. Особи достигают пяти метров в длину и могут весить до 1,4 тонны. Они входят в семейство клюворылых — одной из древнейших групп китообразных.

Шотландский специалист в области морских животных Эндрю Браунлоу (Andrew Brownlow) рассказал, что клюворыловые киты — очень интересное и загадочное семейство. Обычно они обитают в 130 километрах от суши на большой глубине, поэтому их довольно сложно изучать. Большинство данных о клюворылых специалисты получают, исследуя тела мертвых особей, вынесенные течением на берег.

Благодаря недавней находке в бухте Кирвейг, британские ученые смогли впервые изучить ремнезуба Тру. «Мы еще раз осознали необходимость изучения глубоководья и обитающих там животных, а также воздействия человеческой деятельности на их жизнь», — рассказал Браунлоу. Он сообщил, что сейчас тело кита передано в коллекцию Национального музея Шотландии.

Ранее сообщалось о сапсерфере из США, который обнаружил редчайшую рыбу с огромными глазами. Ученые установили, что это лососевый король. Обычно представители этого вида обитают на большой глубине и редко попадаются людям на глаза.

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