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Из «Черного дельфина» вышел противник воспетого Кругом авторитета Севера

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Сергей Волков
Сергей Волков
Фото: Прайм Крайм

Вор в законе Сергей Волков, известный в криминальных кругах как Волчок или Коммуняй, освободился из «Черного дельфина» — исправительной колонии особого режима №6 (ИК-6) в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, 60-летний авторитет вышел на свободу 8 июня. На счету Волкова — уроженца Твери, дважды менявшего фамилию, — девять судимостей, в том числе за хулиганство, тяжкие телесные повреждения, хранение оружия, вымогательство. Кроме того, на счету авторитета убийство оскорбившего его участника тверской ОПГ «Весло».

Отбытый только что пятилетний срок Волков получил за наркотики по приговору Калининского районного суда Твери. По некоторым данным, вердикт мог быть местью силовиков за то, что в 2014 году Волков лишил воровского титула Александра Северова (Саша Север) — друга шансонье Михаила Круга.

Круг посвятил Северу одну из самых известных песен — «Владимирский централ». В первоначальной версии ее припев звучал так: «Владимирский централ, Саша Северный». Прослушав песню, Север поблагодарил Круга, но попросил свое имя из песни убрать. И вместо «Саша» в тексте «Владимирского централа» появилось слово «ветер».

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