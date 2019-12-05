Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга

Следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области майор Алина Дубасова раскрыла подробности расследования дела об убийстве шансонье Михаила Круга. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

По ее словам, в 2002 году преступление не удалось раскрыть по горячим следам из-за несовершенства технологий. Так, отсутствовала возможность проверять подозреваемых на полиграфе, просматривать записи с камер наблюдения и детализацию телефонных разговоров. Кроме того, не были распространены психолого-лингвистическая и генетическая экспертизы. Следователь выразила уверенность в том, что в настоящее время правоохранители раскрыли бы дело без особых проблем.

Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания. Помимо этого, в полицию со всей страны начали поступать признания в убийстве, чаще всего от людей, страдающих психическими расстройствами, и следователи были вынуждены брать у них показания, что затягивало процесс.

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Как подчеркнула Дубасова, проверялось множество версий, в том числе причастность к убийству родственников или коллег из шоу-бизнеса. Также следователи проверяли, могли ли быть убийцами маргинальные личности, ранее судимые или страдающие наркотической и алкогольной зависимостью.

На расследование дела были брошены все силы, заявила следователь. «Для всех раскрытие данного преступления было делом чести, оставлять это дело "глухарем" или "висяком" не входило в планы», — резюмировала она.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.

Было установлено, что лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Костенко заказал налет на дом Круга. Согласно плану, после ограбления певец обратился бы к нему за помощью, после чего из чувства долга выплачивал бы часть гонораров со своих концертов. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали исполнители — члены банды Александр Агеев и Дмитрий Веселов. В итоге последний выстрелил в Круга и скрылся вместе с подельником. Известно, что заказчик погиб в 2006 году от рук другого участника банды «Тверские волки» Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.

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