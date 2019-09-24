Назван заказчик налета на дом Михаила Круга

Кража в доме музыканта Михаила Круга, в ходе которой он был убит, была заказана лидером ОПГ «Тверские волки» Александром Костенко. Об этом во вторник, 24 сентября, представители Следственного комитета России (СКР) рассказали на пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой».
Ведомством был установлен свидетель, осужденный за убийство члена его банды Дмитрия Веселова. Во время разговора с авторитетом он узнал о том, что именно Костенко заказал данное преступление. Кроме того, лидер «Тверских волков» переживал из-за гибели исполнителя, поскольку не желал такого исхода.
23 сентября сообщалось, что член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в убийстве певца Михаила Круга.
В 2002 году он и Дмитрий Веселов по указанию тверского криминального авторитета Александра Костенко по кличке Лом планировали ограбить дом певца. Согласно плану, после этого Круг обратился бы к Лому за помощью, после чего из чувства долга выплачивал бы часть гонораров со своих концертов.
Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали подельники. В итоге Веселов дважды выстрелил в Круга и скрылся вместе с Агеевым. Пострадавший был госпитализирован, после чего скончался.
Александр Костенко погиб в 2006 году от рук другого участника банды «Тверские волки» Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.
Уголовное дело по факту смерти Михаила Круга прекращено в связи со смертью подозреваемого.