Назван заказчик налета на дом Михаила Круга

Кража в доме музыканта Михаила Круга, в ходе которой он был убит, была заказана лидером ОПГ «Тверские волки» Александром Костенко. Об этом во вторник, 24 сентября, представители Следственного комитета России (СКР) рассказали на пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой».

Ведомством был установлен свидетель, осужденный за убийство члена его банды Дмитрия Веселова. Во время разговора с авторитетом он узнал о том, что именно Костенко заказал данное преступление. Кроме того, лидер «Тверских волков» переживал из-за гибели исполнителя, поскольку не желал такого исхода.

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23 сентября сообщалось, что член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в убийстве певца Михаила Круга.

В 2002 году он и Дмитрий Веселов по указанию тверского криминального авторитета Александра Костенко по кличке Лом планировали ограбить дом певца. Согласно плану, после этого Круг обратился бы к Лому за помощью, после чего из чувства долга выплачивал бы часть гонораров со своих концертов.

Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали подельники. В итоге Веселов дважды выстрелил в Круга и скрылся вместе с Агеевым. Пострадавший был госпитализирован, после чего скончался.

Александр Костенко погиб в 2006 году от рук другого участника банды «Тверские волки» Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.

Уголовное дело по факту смерти Михаила Круга прекращено в связи со смертью подозреваемого.

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