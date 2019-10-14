Участвовавший в убийстве Михаила Круга киллер рассказал о своей первой жертве

Бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, который считается участником убийства «короля русского шансона» Михаила Круга, свое первое преступление совершил еще в 1998-м году, будучи телохранителем авторитета Александра Костенко (Лом). Об этом он рассказал в интервью программе «Новые русские сенсации» на телеканале «НТВ».

«Первый человек, в убийстве которого я участвовал, я даже не знал, что мы его убили. Потому что там был один сутенер, который занимался проститутками, и он не работал, не платил за "крышу"», — рассказал Агеев.

По его словам, сутенер был вывезен в лес для того, чтобы поговорить и объяснить, «как надо работать, и кто в городе хозяин». «Он вроде понял, но так получилось, что один из нас нанес ему удар битой в голову. От этого удара, как оказалось по экспертизе, он умер», — добавил киллер. Уже в 2000-м году Агеев становится правой рукой Костенко, и с тех пор банда начинает действовать более дерзко и не боясь последствий, так как все вопросы решал глава ОПГ.

Агеев признался, что он не является профессиональным киллером, а обычным бандитом, который, как и вся банда, жил на проценты, отчисленные «за крышу».

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В сентябре заместитель главы Управления уголовного розыска УМВД по Тверской области Денис Гуреев заявил, что банда «Тверские волки» была причастна к гибели примерно 30 человек. По его словам, на счету организованной преступной группы двойные и тройные убийства, а также случай устранения сразу четырех человек. Среди жертв оказались не только убитые по заказу лица, но и некоторые участники банды. В основном преступления совершались с 2000 по 2006 год, отметил Гуреев.

Агеев считается участником убийства певца Михаила Круга. Вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым они планировали ограбить дом артиста. По задумке, Круг должен был обратиться к Костенко с просьбой вернуть похищенное, после чего в счет долга выплачивать часть гонораров с концертов. Накануне убийства Круг выступал на концерте и должен был задержаться, но вернулся домой раньше. В ходе потасовки Веселов дважды выстрелил в Круга и скрылся с места преступления вместе с Агеевым.

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