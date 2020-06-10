Суды стали чаще оправдывать россиян за создание преступных групп и бандитизм

В России суды стали чаще оправдывать обвиняемых в создании преступного сообщества и бандитизме. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде России.

В 2019 году были оправданы почти 850 обвиняемых — треть от общего числа россиян, которым вменили эти преступления. Также часто снимают с граждан обвинения в клевете. При этом количество оправдательных приговоров в стране по-прежнему составляет 0,2 процента от общего числа дел, поступивших в суды в 2019 году.

Издание отмечает увеличение числа прекращенных судами дел о коррупции, мошенничестве и экономических преступлениях в прошлом году.

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