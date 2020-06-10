Трамп призвал старых соратников для битвы с Байденом

Президент США Дональд Трамп решил призвать своих старых соратников, которые помогли ему одержать победу на выборах в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, к штабу действующего американского лидера на прошлой неделе присоединились двое его бывших помощников, которые работали на его кампанию во время предыдущей гонки: Джейсон Миллер (Jason Miller) и Борис Эпштейн (Boris Epshteyn). В марте Трамп вернул в свою команду Хоуп Хикс (Hope Hicks), которая также работала с ним в преддверии выборов 2016 года. Кроме того, президент регулярно встречается с бывшим специалистом своего штаба Кори Левандовски (Corey Lewandowski) — фактически он является неоплачиваемым старшим советником нынешней кампании Трампа.

Как отмечает CNN, подобные кадровые решения Трампа свидетельствуют о его желании перевести свою кампанию в более агрессивное русло, чтобы обеспечить себе победу в битве против наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена. Вероятнее всего, глава государства надеется, что проверенные специалисты возобновят тактику, которая позволила ему выиграть в прошлый раз — в частности, значительно нарастят число атак на его главного противника. Особенно актуальным это выглядит на фоне того, что пока, согласно соцопросам, Байден опережает Трампа на 14 процентов по уровню поддержки избирателей.

В конце мая сторонники Трампа из Республиканской партии призвали его начать агрессивнее атаковать своего главного оппонента Байдена и скорее «похоронить» его как претендента на пост главы государства. По их словам, изначально в штабе Трампа надеялись, что для его победы на выборах будет достаточно сделать упор на достижениях главы государства в сфере экономики, однако из-за пандемии коронавируса стратегию приходится пересматривать в реальном времени, поскольку этот план уже не работает.

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