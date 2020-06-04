Байден ушел в отрыв от Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе предвыборной гонки увеличил отрыв от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Университета Монмута, пишет The Hill.

Материалы по теме «В полиции США немало тех, кто хочет убивать» Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США

По состоянию на 3 июня, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента. Уточняется, то опрос проводился в дни, когда на рейтинг Трампа влияла не столько эпидемия коронавируса, сколько охватившие всю страну массовые беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские задушили во время ареста чернокожего мужчину Джорджа Флойда.

При этом в так называемых «колеблющихся» штатах кандидаты идут практически вровень. Например, в Аризоне Трамп опережает Байдена на 1 процент, а в Северной Каролине — наоборот.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. В мае сообщалось, что Трамп уже символически «похоронил» Байдена. На своей странице в Facebook он выложил видео с танцующими носильщиками гробов из Ганы, которые «похоронили» президентство наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. На гробу написано «президент Байден».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!