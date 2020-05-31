Байден оказался популярнее Трампа

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден оказался популярнее своего оппонента, действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post и ABC News.

Таким образом, за Байдена отдали голоса 53 процента респондентов, а рейтинг Трампа составил 43 процента. Однако, если учитывать лишь категорию избирателей, готовых точно пойти на выборы, рейтинг Байдена сократится в два раза.

При этом накануне сообщалось, что Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент. Такие подсчеты привел профессор Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот (Helmut Norpoth), который спрогнозировал победу Трампа в 2016 году. По словам Норпота, Трамп получит 362 голоса на выборах.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.

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