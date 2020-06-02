Трамп усомнился в способности Байдена прекратить беспорядки в США

Президент США Дональд Трамп усомнился в способности его наиболее вероятного соперника на выборах главы государства Джо Байдена прекратить беспорядки в стране, разгоревшиеся из-за смерти чернокожего мужчины после задержания полицейским. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Он назвал бывшего вице-премьера США сонным и политически слабым. По словам американского лидера, Байден, который был в политике более 40 лет, ничего не сделал, а в настоящее время «делает вид, что знает ответы». «Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов (...). Закон и порядок!» — подчеркнул глава государства.

1 июня Байден принял участие в протестных акциях. Он опубликовал фотографию, на которой он в маске общается с темнокожим мужчиной и ребенком, встав на одно колено. Байден также дополнил фотографию историями, где бывший вице-президент США фотографируется и общается с другими людьми в масках.

Ранее политик объяснил протесты, разгоревшиеся в США. «Возражать против такой жестокости правильно и необходимо. Это чисто американский ответ», — написал Байден. При этом он осудил жестокость, которую проявили участники демонстраций.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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