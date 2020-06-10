Эксперты заявили об усталости россиян от ограничений из-за пандемии

Россияне устали от ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 июня.

Из опросов следует, что только 16 процентов граждан действительно боятся заразиться, отметил он. «То есть появилась рутинизация вопроса и даже ограничительные меры начинают восприниматься как избыточные», — сказал он в ходе круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Эксперт добавил, что в этом вопросе важна поэтапность отмены ограничений, иначе люди начнут сомневаться в изначальной целесообразности мер.

О прагматичном отношении людей к решениям властей заявил председатель правления фонда «Центр политических технологий» Борис Макаренко. По его словам, помимо того, что это «серьезный звоночек для власти», такое отношение может стать основанием для появления в обществе новой формы солидарности.

9 июня в Москве были отменены режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Следующие два этапа снятия ограничений запланированы в столице на 16 и 23 июня. В других регионах России также происходит послабление карантинных мер. Чаще всего первыми открываются небольшие магазины с одеждой и обувью, музеи и библиотеки, салоны красоты.

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