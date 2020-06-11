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Раскрыты способы уберечь телефон и деньги во время отдыха на пляже

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Путешественники из разных стран мира рассказали, как уберечь телефон и деньги во время купания. Своими советами они поделились на Reddit, отвечая на вопрос одного из пользователей, что делать туристу, если некого попросить присмотреть за вещами на пляже.

Комментируя пост, туристы посоветовали приобрести водонепроницаемый чехол-мешок для телефона с ремешком на шею или водонепроницаемую поясную сумку.

«Вы можете обернуть сумку вокруг своей талии, и в ней ничего не сломается и не испортится», — написал юзер с ником Stellar_Gravity. «Я купил такую для одиночной поездки в Мексику. Пользовался только один раз, не было никакого неудобства в том, чтобы носить ее в воде», — поддержал его cubluemoon.

Другие пользователи порекомендовали оставить гаджеты в номере, чтобы спасти их от поломок из-за песка и соленой воды.

«Если вы любите активный отдых, возьмите только немного наличных, карту и ключи. Тогда не нужно будет беспокоиться, что в вашей сумке что-то промокнет», — отметила edcRachel.

В крайнем случае, считают комментаторы сайта, можно спрятать вещи в обуви, засунув их в носки и прикрыв футболкой. Но тогда никто не гарантирует защиты от их кражи.

Ранее сообщалось, что туристы раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Они посоветовали попробовать что-то новое в обычной жизни, к примеру, отправиться в велосипедный тур по окрестностям города.

***

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