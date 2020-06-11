Генпрокурор Украины прокомментировала инцидент с ворвавшимся в кабинет Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала инцидент с бывшим президентом страны Петром Порошенко, который вместе со своими соратниками от партии «Европейская солидарность» прорвался в ее кабинет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служу офиса генпрокурора.

Отмечается, что политики «ворвались» в кабинет Венедиктовой под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Генпрокурор рассказала, что депутаты от партии «Европейская солидарность» повредили вещи охранников.

Венедиктова назвала любые предложения, указания и требования бывшего украинского лидера, касающиеся досудебного следствия, неправомерными. «Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении», — сказала она. Генпрокурор добавила, что дело экс-президента Украины, по которому он проходит подозреваемым, не является политическим.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, ставший подозреваемым по делу об издании незаконного приказа главе Службы внешней разведки, прорвался в кабинет генпрокурора Ирины Венедиктовой и устроил там скандал на русском языке. Политик, по его словам, пришел к Венедиктовой с целью лично получить подозрение. В ближайшие дни офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании пятому президенту Украины меры пресечения.

Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины бывшему украинскому лидеру грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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